Главы МИД России, Азербайджана и Армении встретились в Минске

В четверг, 14 октября, в рамках Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СМИД СНГ) состоялась встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте азербайджанского ведомства.

В ходе встречи Джейхун Байрамов озвучил Арарату Мирзояну и Сергею Лаврову позицию Азербайджана по постконфликтной ситуации в регионе и нормализации отношений между Баку и Ереваном. "Министр подчеркнул важность полной реализации трехсторонних заявлений, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - сказано в заявлении.

В ведомстве обратили внимание на то, что Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе уважения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. В этой связи было отмечено, что важно начать переговоры по процессу делимитации границы Азербайджана с Арменией. Cтороны тaкжe отметили важность реализации договоренностей об открытии всех транспортных коммуникаций в регионе.

Помимо этого, глава азербайджанского внешнеполитического ведомства напомнил, что наземные мины в освобожденных районах представляют угрозу для жизни людей, указав при этом на необходимость предоставления Арменией точных карт минных полей. Байрамов также поведал о восстановительных работах, проводимых в настоящее время на освобожденных территориях.

Напомним, сегодня утром в Минске прошло очередное заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ. После мероприятия министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречи с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.