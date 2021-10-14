Зурабишвили призвала граждан Грузии прививаться от коронавируса

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к гражданам страны с призывом вакцинироваться от коронавируса COVID-19.

"Сегодня очень важно напомнить нашим людям отсюда, из Женевы и Всемирной организации здравоохранения, что вакцинация необходима. Пандемия никуда не исчезнет, поэтому лучше принять все необходимые меры и начать с вакцинации", - сказала глава государства после встречи в Женеве с директором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом.

По ее словам, количество зарегистрированных сегодня в Грузии случаев заражения COVID-19 свидетельствует о том, что пандемия продолжается и статистика может увеличиваться.

Зурабишвили также акцентировала внимание на том, что сделать прививку необходимо каждому, особенно тем, кто работает в здравоохранение и в образовании. "Если мы хотим, чтобы дети продолжали ходить в школу и [власти] не были вынуждены вводить новые ограничения, важно, чтобы мы все взяли на себя ответственность. Вакцинация и маски, маски и вакцинация!", - цитирует ее "Грузия Online".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру превышает 239 млн, из них более 4,8 млн человек скончались.

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 649 407 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 607 563 человека, умерли – 9370. На сегодняшний день в республике сделано 1 889 200 прививок от коронавируса, из них двумя дозами вакцинировано 884 902 человека.