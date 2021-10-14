Страны ЕАЭС переходят ко второму этапу формирования общих рынков нефти

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета решили начать переход ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов в рамках объединения. Соответствующие документы, опубликованы на сайте Кремля в четверг.

Лидеры ЕАЭС на встрече утвердили блок из восьми документов, среди них - решение "О переходе ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза".

Кроме того, страны договорились об экономическом сотрудничестве в рамках климатической повестки, приняли протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части пенсионного обеспечения должностных лиц, утвердили отчет о результатах осуществления внешнего аудита в органах ЕАЭС в 2019 году, внесли изменения в перечень товаров, в отношении которых изменить ставку ввозной таможенной пошлины может Совет Евразийской экономической комиссии, утвердили распоряжение о времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета.