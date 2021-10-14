Финалисты "Золотой зурны" поделятся мастерством с жителями Ингушетии

Финалисты Международного фестиваля-конкурса этнической музыки "Золотая зурна", стартовавшего в Ингушетии с участием творческих коллективов из более десяти регионов России, поделятся своим мастерством с жителями трех ингушских селений, сообщили в пресс-службе Минкультуры региона.

"Участники и финалисты фестиваля-конкурса из регионов СКФО, а также из республик Башкортостан, Калмыкия, Саха (Якутия) и Хакасия проведут мастер-классы и концерты в домах культуры сел Нестеровское, Экажево и Зязиков-Юрт", - рассказал представитель ведомства, передает "Интерфакс".

Напомним, фестиваль проходит в Ингушетии и завершится 16 октября большим гала-концертом на центральной площади Алания в столице республики Магасе.