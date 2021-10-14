Авиакомпания S7 намерена возобновить полеты в Таиланд

Российская авиакомпания S7 Airlines планирует снова совершать регулярные рейсы в Таиланд.

"Мы изучаем все детали по возобновлению регулярного авиасообщения с Таиландом. Поскольку S7 Airlines исторически является крупнейшим перевозчиком, выполняющим регулярные рейсы между Таиландом и Россией, то, безусловно, это направление нам интересно и мы планируем продолжать эту традицию", - отметили в пресс-службе перевозчика.

С 9 ноября Россия возобновит регулярное авиасообщение с Таиландом, Тунисом, Норвегией, Словенией, Багамами, Ираном, Нидерландами, Оманом и Швецией.