"Кости" в Музее Востока

В Государственном музее Востока открылась выставка ”Оттенки белого. Косторезное искусство Востока”, демонстрирующая художественные возможности использования кости в искусстве Азии и Африки. В экспозиции представлено более 250 предметов искусства от палеолита до XX века, выполненных мастерами Японии, Китая, Древнего Египта, Средней Азии эпохи античности и средневековья, Индии, Юго-Восточной Азии, Африки.

"Мы изначально поняли, что одной нашей коллекцией не обойтись, поэтому провели определенную работу с нашими коллегами из других музеев, из Пушкинского музея, из Исторического музея, из Дарвиновского музея, поскольку хотели показать останки тех животных, из кости которых это все делалось. Мы благодарны частным коллекционерам, с которыми нам удалось договориться и показать вещи из их коллекции", - говорит директор Государственного музея Востока Александр Седов.

Кость - удивительный материал, изделия из которого воплощали представления об изысканной красоте с глубокой древности, а также были одними из ценных предметов транснациональной торговли.

"Когда мы говорим ”кость”, подразумеваем целый комплекс материалов, который включает бивни слонов, клыки моржа, зубы кашалота и другие органические материалы, сопутствовавшие человеку со времен глубокой древности. Мы постарались собрать предметы, которые, на наш взгляд, наиболее ярко отражают всё разнообразие подходов мастеров к использованию этого материала. Кто-то сохраняет природные формы бивня или клыка, украшая его затейливыми орнаментами. Кто-то старается вырезать, благо, кость - материал очень мягкий, пластичный, податливый, различные сложные сцены, украшая изделие сквозной резьбой, сюжетными изображениями, воссоздавая похожие на пену декоративные произведения, как это было, например, в Китае", - сказала куратор выставки Дарья Ванюкова.

По ее словам, " самые древние памятники, которые можно увидеть на выставке, это так называемые палеолитические венеры, созданные более 20 000 лет назад; кость сопутствовала человеку и из нее вырезались ритуальные предметы, предметы церемониальные, предметы бытовые, предметы декоративные".

Советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса, назвала выставку ”Царством белого цвета”: "Здесь действительно оттенки белого самые разные. Разных времен, начиная с глубокой древности, и заканчивая современностью. Материалы разные, но всё это кость. Выставка готовилась давно, создан прекрасный каталог. Позади меня как раз японская витрина, с чудесными нэцкэ, хорошо известными многим россиянам. В Японии прекрасные резчики по кости, так же как и в Китае, так же как и в Индии, в Тибете, кстати, использовали даже человеческие кости".

Выставка ”Оттенки белого. Косторезное искусство Востока” продлится до 28 ноября.