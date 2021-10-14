Азербайджан впервые примет чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке

В Азербайджане впервые пройдет чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, такое сообщение распространила Федерация гимнастики АР.

Уточняется, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке состоится в столице 18-21 ноября.

Ранее Азербайджан принимал чемпионаты Европы и многочисленные Кубки мира по этой дисциплине, соревнования столь большого масштаба AGF организует впервые.

Из предварительного списка регистрации следует, что в турнире примут участие около 300 гимнастов из 33 стран мира.

Спортсмены посоревнуются в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте, также будут выявлены победители в командном зачете.

Предварительно известно, что в первые два дня состоятся классификационные соревнования, затем пройдут финальные выступления. Один гимнаст может принимать участие в нескольких программах.