Питьевая вода возвращается в Сунжу

Специалисты предприятия "ИнгушрегионВодоканал" полностью устранили последствия крупного прорыва трубопровода в Сунже, оставившего без питьевой воды большую часть города. Об этом рассказали в местной администрации.

"На некоторых улицах вода есть, на оставшихся участках поступит в ближайшее время по мере заполнения труб", - приводит слова представителя мэрии "Интерфакс".

Напомним, ранее в ГУП "Ингушрегионводоканал" сообщили, что, по заявке городской администрации, из-за аварии на нагнетающей трубе, накануне вечером, в 22:30, была приостановлена подача питьевой воды жителям большей части города.