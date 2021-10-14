Число жертв ДТП в Ростовской области увеличилось до четырех

Женщина-водитель автомобиля ВАЗ-21099, ставшая участницей смертельной автоаварии в Ростовской области, умерла в больнице, сообщает отдел пропаганды УГИБДД региона.

"Женщина скончалась в больнице", - сказано в пресс-релизе.

Напомним, что в результате столкновения легковушки с КАМАЗом на 5 км автодороги "Белая Калитва - Апанасовка" в Ростовской области на месте погибли три человека, включая двух несовершеннолетних.