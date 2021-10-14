ВАЗ и "Лада" сгорели от лобового столкновения на Ставрополье

На трассе Пятигорск-Георгиевск водитель автомобиля ВАЗ-2107 не рассчитал безопасную дистанцию до движущегося впереди авто и резко затормозил. В результате потерял управление автомобилем и выехал на встречную полосу, где врезался в "Ладу". Затем в "Ладу" врезался движущийся позади автомобиль. От удара "Лада" загорелась, огонь перекинулся на "ВАЗ-2107".

Обе машины к приезду спасателей полностью выгорели. В результате ДТП никто не пострадал.

Как сообщили в краевом УГИБДД ГУ МВД России, по факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.