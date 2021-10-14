Леонид Слуцкий: Ильхам Алиев решил проблему Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вошел в историю благодаря тому, что, продолжая дело своего отца, решил проблему Карабаха. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в рамках встречи главы Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, с религиозными деятелями и представителями диаспоры по случаю годовщины победы Азербайджана в Отечественной войне.

"Важно не победить, а удержать победу. Ильхам Гейдарович Алиев продолжает дело своего великого отца, он вошел в историю своего народа тем, что он решил проблему Карабаха", - приводит его слова корреспондент "Вестника Кавказа".

"Теперь необходимо решить очень и очень непростую проблему благосостояния жителей этой многострадальной земли. И мы знаем, что Ильхам Гейдарович - современнейший президент - хочет сделать там своего рода территорию будущего, и это обязательно получится. Эта задача практически нерешаема, но сегодняшний Азербайджан справлялся со многими нерешаемыми задачами. Страна прошла программу борьбы с бедностью, страна стала энергонезависимой, страна стала одной из самых процветающих экономик на постсоветском пространстве. И, безусловно, эти задачи будут решены", - выразил уверенность Леонид Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что главную роль здесь будут играть экономические отношения между Россией и Азербайджаном. "И, конечно, роль парламентской дипломатии между Государственной Думой и Мили Меджлисом тоже будет достаточно значительной, мы будем обсуждать самые животрепещущие вопросы региональной повестки дня. Надеюсь скоро быть в Азербайджане", - отметил политик.

Председатель Комитета по международным деалм добавил, что визит главы Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде в Москву прошел очень успешно. "И надеюсь, что наши контакты будут только набирать обороты на благо наших стран, наших народов. Хотел бы еще раз сказать, что сейчас нужно выдохнуть, оставить политические лозунги и заняться кропотливой ежедневной работой. Думаю, что так и будет", - заключил Леонид Слуцкий.