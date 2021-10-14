Главная » Новости
Азербайджан Иран

Беларусь может расширить перечень вакцин от COVID-19

Беларусь может расширить перечень вакцин от COVID-19

Глава Минздрава Беларуси Дмитрий Пиневич не исключил того, что в стране будет расширен перечень вакцин от нового коронавируса.

По его словам, для удовлетворения спроса хватает и существующего предложения. "Сейчас стоимость вакцин на рынке в той же системе COVAX уменьшается. Возможно, мы можем рассматривать в дальнейшем и расширение этого спектра вакцин с точки зрения стоимостных параметров", - сказал он агентству Sputnik, отметив, что существующих на рынке предложений по вакцинам вполне достаточно, чтобы перекрыть все возможные эпидемиологические пути.

1495 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!