Беларусь может расширить перечень вакцин от COVID-19

Глава Минздрава Беларуси Дмитрий Пиневич не исключил того, что в стране будет расширен перечень вакцин от нового коронавируса.

По его словам, для удовлетворения спроса хватает и существующего предложения. "Сейчас стоимость вакцин на рынке в той же системе COVAX уменьшается. Возможно, мы можем рассматривать в дальнейшем и расширение этого спектра вакцин с точки зрения стоимостных параметров", - сказал он агентству Sputnik, отметив, что существующих на рынке предложений по вакцинам вполне достаточно, чтобы перекрыть все возможные эпидемиологические пути.