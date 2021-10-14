Джейхун Байрамов: Азербайджан придает большое значение миротворческим усилиям в регионе

Баку придает важное значение работе миротворцев в регионе, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Минске.

"Азербайджанская сторона придает большое значение миротворческим усилиям в регионе, в том числе деятельности Совместного турецко-российского мониторингового центра", - цитирует его сайт МИД АР.

Дипломат также рассказал участникам заседания об уничтожении армянскими оккупантами исторического, религиозного и культурного наследия на землях Азербайджана, о проведенных Ереваном урбициде и культурциде.

Констатировав, что конфликт ушел в прошлое, Джейхун Байрамов назвал основную цель - восстановить деоккупированные территории и обеспечить возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли, в связи с чем он проинформировал участников заседания о восстановительных работах, ведущихся на освобожденных землях.

"Невзирая на все трудности, Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе уважения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств", - заявил министр, напомнив, что Баку призвал к запуску процесса делимитации и демаркации госграницы с Арменией согласно этим принципам.

Дипломат обратил внимание на приверженность Баку выполнению обязательств, вытекающих из обоих трехсторонних заявлений, включая также договоренности о разблокировке всех коммуникаций в регионе. Джейхун Байрамов выразил уверенность, что открытие транспортных связей будет полезно всем странам региона и усилит позиции Южного Кавказа в международных транспортных проектах.