Меликов вступил в должность главы Дагестана

В Махачкале состоялась церемония инаугурации главы Дагестана Сергея Меликова.

Он принес присягу перед депутатами Народного собрания республики и приглашенными гостями.

Стоит отметить, что на инаугурации присутствовали полпред президента в СКФО Юрий Чайка, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, глава правительства Калмыкии Юрий Зайцев, представители Совета Федерации и депутаты Госдумы.

Напомним, что парламент Дагестана избрал Сергея Меликова главой региона.