Россия доставила в Армению 100 тыс вакцин для военнослужащих

В Ереване приземлился самолет с партией российского препарата "Спутник V", сообщил второй секретарь посольства России в Армении Игорь Ратушняк.

Он отметил, что 100 тыс доз препарата предназначены для вакцинации армянских военнослужащих.

"Груз предназначен для Минобороны Армении в рамках ранее достигнутых договоренностей между руководителями оборонных ведомств России и Армении", — приводит слова Ратушняк Sputnik Армения.