Россия доставила в Армению 100 тыс вакцин для военнослужащих
В Ереване приземлился самолет с партией российского препарата "Спутник V", сообщил второй секретарь посольства России в Армении Игорь Ратушняк.
Он отметил, что 100 тыс доз препарата предназначены для вакцинации армянских военнослужащих.
"Груз предназначен для Минобороны Армении в рамках ранее достигнутых договоренностей между руководителями оборонных ведомств России и Армении", — приводит слова Ратушняк Sputnik Армения.
Вестник Кавказа
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