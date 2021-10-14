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Россия доставила в Армению 100 тыс вакцин для военнослужащих

Россия доставила в Армению 100 тыс вакцин для военнослужащих

В Ереване приземлился самолет с партией российского препарата "Спутник V", сообщил второй секретарь посольства России в Армении Игорь Ратушняк.

Он отметил, что 100 тыс доз препарата предназначены для вакцинации армянских военнослужащих.

"Груз предназначен для Минобороны Армении в рамках ранее достигнутых договоренностей между руководителями оборонных ведомств России и Армении", — приводит слова Ратушняк Sputnik Армения.

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Вестник Кавказа

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