Саакашвили перекрыл дорожное движение в Тбилиси

Движение автомобилей в центре Тбилиси перекрыто в связи с готовящимся митингом за освобождение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

"14 октября из-за акции, запланированной на проспекте Руставели, транспортное движение от площади Республики до площади Свободы временно ограничено", - говорится в распространенном в четверг сообщении мэрии грузинской столицы.

Уточняется, что также были изменены маршруты движения общественного транспорта, курсирующего в этом районе.

Проведение шествия оппозиционной партии "Единое национальное движение" запланировано на 18:00 (17:00 мск). В связи с этим в Тбилиси уже направляются колонны автомобилей из разных регионов страны, передает ТАСС, отмечая, что сторонники правящей партии "Грузинская мечта устраивают для оппозиционеров "коридоры позора" и встречают их вениками.