Саакашвили поблагодарил директора модного дома Balenciaga за поддержку

Заключенный в тюрьму экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о том, что гордится поддержкой известного дизайнера, креативного директора модного дома Balenciaga Демны Гвасалии. Об этом политик сообщил в интервью оппозиционной телекомпании "Мтавар архи",

Ранее защитник Саакашвили Ника Гварамия показал журналистам надпись Free Misha с подписью дизайнера под ней. Так, Гвасалия присоединился к тем, кто выражает недовольство задержанием экс-президента Грузии.