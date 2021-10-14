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Саакашвили поблагодарил директора модного дома Balenciaga за поддержку

Саакашвили поблагодарил директора модного дома Balenciaga за поддержку

Заключенный в тюрьму экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о том, что гордится поддержкой известного дизайнера, креативного директора модного дома Balenciaga Демны Гвасалии. Об этом политик сообщил в интервью оппозиционной телекомпании "Мтавар архи",

Ранее защитник Саакашвили Ника Гварамия показал журналистам надпись Free Misha с подписью дизайнера под ней. Так, Гвасалия присоединился к тем, кто выражает недовольство задержанием экс-президента Грузии.  

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