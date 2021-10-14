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ВС Азербайджана перехватили беспилотник армянских НВФ (ФОТО)

ВС Азербайджана перехватили беспилотник армянских НВФ (ФОТО)
ВС Азербайджана перехватили беспилотник армянских НВФ (ФОТО)

Азербайджанские подразделения перехватили беспилотный летательный аппарат армянских незаконных вооруженных отрядов. Об этом сообщает Минобороны АР.

В ведомстве пояснили, что сегодня квадрокоптер армянских НВФ на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, попытался совершить разведывательные полеты над позициями ВС Азербайджана в направлении Физулинского района.

"В результате бдительности подразделений Азербайджанской Армии БПЛА был своевременно обнаружен и перехвачен", - отметили в министерстве.

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