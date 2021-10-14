ВС Азербайджана перехватили беспилотник армянских НВФ (ФОТО)

Азербайджанские подразделения перехватили беспилотный летательный аппарат армянских незаконных вооруженных отрядов. Об этом сообщает Минобороны АР.

В ведомстве пояснили, что сегодня квадрокоптер армянских НВФ на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, попытался совершить разведывательные полеты над позициями ВС Азербайджана в направлении Физулинского района.

"В результате бдительности подразделений Азербайджанской Армии БПЛА был своевременно обнаружен и перехвачен", - отметили в министерстве.