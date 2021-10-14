Россия заинтересовалась энерговозрождением Карабаха

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов провел рабочую встречу с азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым. Такое сообщение опубликовано на сайте российского ведомства.

В нем говорится, что стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в ходе Российской энергетической недели.

Шульгинов пояснил, что в данный момент ведется работа по изучению возможности объединения энергосистем России, Азербайджана и Ирана в рамках энергомоста "Север - Юг".

"Первым этапом должна стать разработка технико-экономического обоснования проекта, соглашение о котором уже подписано компаниями "ТАВАНИР", "Азерэнержи", "СО ЕЭС" и "Россети". В качестве разработчика проекта выбрана иранская инжиниринговая компания "Моненко", - отметил министр.

Руководитель Минэнерго РФ также обратил внимание, что российские компании заинтересованы в осуществлении совместных проектов по строительству, модернизации и восстановлению гидроэлектростанций и прочих энергообъектов на территории Карабаха, сейчас решается вопрос направления деловой миссии российских энергетических предприятий на освобожденные земли Азербайджана, ее цель - оценка ситуации и возможности реализации совместно с Азербайджаном этих проектов.

Шульгинов рассказал также о работе по согласованию проекта соглашения между правительством РФ и правительством АР о расширении сотрудничества в энергетике.