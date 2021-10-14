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В Казахстане идет прием заявок на льготное жилье

В Казахстане идет прием заявок на льготное жилье

Сегодня в Нур-Султане стартовал прием заявок на участие в жилищной программе для молодежи Elorda Jastary. Документы можно подать до 21 октября.

В акимате Нур-Султана отметили, что программа льготного кредитования разработана акиматом столицы совместно с АО "Отбасы банк" для молодых людей до 35 лет, работающих в социальной и культурной сферой, на предприятиях и в учреждениях столицы, а также являющихся сотрудниками департаментов полиции и ЧС города, тренерами и спортсменами-преподавателями, журналистами и так далее, передает Sputnik Казахстан.

Для того, чтобы стать участником программы также необходимо быть вкладчиком "Отбасы банка" (нужно иметь депозит с суммой не меньше 1,8 млн тенге).

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Вестник Кавказа

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