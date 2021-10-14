Главы МИД России и Азербайджана провели встречу в Минске (ФОТО, ВИДЕО)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках визита в Минск провел переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Такое сообщение распространило российское внешнеполитическое ведомство.

"Хорошо иметь возможность "на полях" СМИД СНГ пообщаться по двусторонним нашим делам, по региональным вопросам. Наши президенты недавно общались по телефону, есть задачи, которые надо решать", - отметил Сергей Лавров, открывая переговоры.

В МИД АР по итогам встречи сообщили, что дипломаты обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, включая и мероприятия, которые пройдут в 2022 году по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Кроме того, Лавров и Байрамов обменялись мнениями о полной реализации трехстороннего заявления от 9 ноября прошлого года и региональных вопросах.

Ранее сегодня в Минске прошло очередное заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ.