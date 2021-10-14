Обрушившийся дом в Батуми будет демонтирован

Глава финансовой службы мэрии города Эднар Натаридзе сообщил о том, что дом в Батуми, часть которого обрушилась, подлежит демонтажу.

"Корпус, один подъезд которого рухнул, подлежит полному демонтажу. Я уже знаком с заключением экспертизы", - сказал он, отметив, что на работы будет выделено полмиллиона лари ($145,7 тыс).

В Батуми 8 октября обрушилась часть пятиэтажного жилого дома, в результате ЧП погибло девять человек, в том числе трое детей. Согласно предварительной версии, причиной обрушения стал снос несущей стены и расширение подвала на первом этаже, сообщает Sputnik Грузия.