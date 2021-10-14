"Белых мух" и "гололедные блюдца" обещают синоптики в Москве

Первый снег выпадет в Москве в этом году 19 октября, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, 19 октября в тыловой части североатлантического циклона случится полярное вторжение, результатом которого станет сильное похолодание. Ночью температура воздуха упадет до нуля, днем будет не теплее плюс 3-8.

"При таком пограничном состоянии воздуха в отдельных районах Центральной России и в Москве вперемешку с дождем кое-где не исключается и вероятность выпадения первого небольшого мокрого снега", - цитирует Тишковца РИА Новости.

Первые зимние осадки синоптик охарактеризовал как "белых мух": они растают в воздухе, будучи символическими и скоротечными, снежный покров в эти дни не сформируется.

Ведущий сотрудник "Фобоса" добавил, что в ночь на 20 октября придут устойчивые заморозки, из-за чего выпавшие накануне осадки могут подмерзнуть, в результате местами возникнут гололедные "блюдца".