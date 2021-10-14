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В Дагестане досрочно начнут отапливать детские и социальные учреждения

В Дагестане досрочно начнут отапливать детские и социальные учреждения

Отопительный сезон для детских садов и медучреждений Дагестана в соответствии с поручением врио главы региона Сергея Меликова начнется досрочно.

"В части профилактики заболеваний среди детей Сергей Меликов распорядился проработать вопрос включения отопления в детских образовательных организациях и медучреждениях республики в ближайшее время", - информирует пресс-служба руководителя республики.

В пресс-службе Министерства энергетики и ЖКХ Дагестана, в свою очередь, отметили, что готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме составляет 96%, передает ТАСС.

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