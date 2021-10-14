"Кайрат" откажется от услуг Вагнер Лава

Бразильский футболист Вагнер Лав покинет алматинский "Кайрат" по окончании сезона, сообщает Sports.ru со ссылкой на источник.

Отмечается, что игрок не вписывается в планы тренера Курбана Бердыева, при котором Вагнер провел лишь один полный матч – домашний с "Фолой Эш" в Лиге конференций.

Также источник подчеркивает, что, несмотря на отсутствие претензий к 38-летнему бразильцу, у тренерского штаба есть сомнения по поводу его функционального состояния на весь сезон. Бердыев планирует пригласить на его место более молодого футболиста.

Сам Вагнер не собирается вешать бутсы на гвоздь, так как считает, что у него еще остались силы и желание продолжить футбольную карьеру. При этом он склоняется к смене обстановки.