Митинг в поддержку Саакашвили пройдет в Тбилиси

В центре Тбилиси идет подготовка к акции протеста за освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Организатором мероприятия выступила самая крупная оппозиционная партия республики "Единое национальное движение". В митинге примут участие сторонники Саакашвили из других регионов страны. Другие оппозиционные партии участвовать в нем отказались, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на центральной площади столицы завершаются работы по установке сцены со звукоусиливающей аппаратурой, установлен большой экран. Начало митинга запланировано на 17:00 по местному времени (18:00 мск).

Стоит добавить, что полиция не наблюдает большого скопления людей, в настоящее время обстановка в Тбилиси спокойная.