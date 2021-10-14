Митинг в поддержку Саакашвили пройдет в Тбилиси
В центре Тбилиси идет подготовка к акции протеста за освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Организатором мероприятия выступила самая крупная оппозиционная партия республики "Единое национальное движение". В митинге примут участие сторонники Саакашвили из других регионов страны. Другие оппозиционные партии участвовать в нем отказались, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на центральной площади столицы завершаются работы по установке сцены со звукоусиливающей аппаратурой, установлен большой экран. Начало митинга запланировано на 17:00 по местному времени (18:00 мск).
Стоит добавить, что полиция не наблюдает большого скопления людей, в настоящее время обстановка в Тбилиси спокойная.
Вестник Кавказа
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