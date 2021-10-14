Премьер Грузии устал обсуждать Саакашвили

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили больше не хочет говорить об аресте бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

"Я больше не хочу столько говорить о заключенном. Было сделано много заявлений, мы потратили много эмоций, а сейчас надо концентрироваться на деле", – приводит его слова Sputnik Грузия.

В то же время глава государства повторил свои обвинения в адрес экс-грузинского лидера, озвученные ранее.

"Заключенный Саакашвили приехал в страну с одной целью – устроить дестабилизацию и беспорядки, в том числе тяжелые провокации и убийства, если бы все развивалось как он задумал. Слава Богу, мы смогли сделать все, чтобы страна и население избежали этого горя и провокации", – отметил он.

При этом Гарибашвили подчеркнул, что не ждет противостояния на сегодняшней акции протеста в поддержку Саакашвили.

"Я не жду противостояния сегодня. Нам всем необходимо спокойствие", – добавил премьер.

Напомним, что Михаил Саакашвили прибыл в Грузию перед муниципальными выборами и был арестован 1 октября.