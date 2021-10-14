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Премьер Грузии устал обсуждать Саакашвили

Премьер Грузии устал обсуждать Саакашвили

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили больше не хочет говорить об аресте бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

"Я больше не хочу столько говорить о заключенном. Было сделано много заявлений, мы потратили много эмоций, а сейчас надо концентрироваться на деле", – приводит его слова Sputnik Грузия.

В то же время глава государства повторил свои обвинения в адрес экс-грузинского лидера, озвученные ранее.

"Заключенный Саакашвили приехал в страну с одной целью – устроить дестабилизацию и беспорядки, в том числе тяжелые провокации и убийства, если бы все развивалось как он задумал. Слава Богу, мы смогли сделать все, чтобы страна и население избежали этого горя и провокации", – отметил он.

При этом Гарибашвили подчеркнул, что не ждет противостояния на сегодняшней акции протеста в поддержку Саакашвили.

"Я не жду противостояния сегодня. Нам всем необходимо спокойствие", – добавил премьер.

Напомним, что Михаил Саакашвили прибыл в Грузию перед муниципальными выборами и был арестован 1 октября.

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