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Циклон "Балканец" прольет на Москву 45% месячной нормы осадков за сутки

Циклон &quot;Балканец&quot; прольет на Москву 45% месячной нормы осадков за сутки

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о том, что за ближайшие сутки на Москву прольется 45% месячной нормы осадков.

"За ближайшие сутки с 12.00 14 октября до 12.00 15 октября циклон "Балканец" прольет на Москву в общей сложности до 27 мм, что соответствует 45% месячной нормы",- сказал он, передает РИА Новости.

По словам синоптика, это после длительной засухи вернет климатические показатели осадков в норму.

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Вестник Кавказа

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