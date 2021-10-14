Возобновляется авиасообщение между Россией и Ираном

Россия через несколько недель снова открывает авиасообщение с Ираном и рядом других стран, об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19.

В сообщении штаба говорится, что с 9 ноября на взаимной основе восстанавливается регулярное авиасообщение с Ираном. Самолеты будут летать по маршрутам Москва - Тегеран (три рейса в неделю) и Сочи - Тегеран (один рейс в неделю), пишет РИА Новости.

Кроме того, с этого же времени снова будут совершаться полеты на Багамы, в Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и Таиланд.