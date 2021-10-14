Плодоовощной союз успокоил россиян: дефицита картофеля не будет

Директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков сообщил о том, что из-за неблагоприятной погоды уборка картофеля еще продолжается, но его дефицита в РФ не будет ни в коем случае.

По его словам, в настоящее время убрано порядка 60-65% от посевной площади, остальной урожай в поле, и собрать его в сентябре мешала непогода. "Основная причина того, что картофель такой дорогой - именно эта: собирают его медленнее, чем обычно", - обратил внимание глава Плодоовощного союза, выразив надежду на то, что валовый сбор будет расти, так как картофелепроизводящие регионы говорят о хорошей погоде и рассчитывают собрать весь урожай.

"Картофеля всем хватит, но надо дождаться конца октября, чтобы понимать ситуацию: а сейчас о том, сколько будет картофеля, и какого он будет качества, говорить еще преждевременно", - приводит его слова РИА Новости.