"ЛУКОЙЛ" проявил интерес к альтернативной энергетике Азербайджана

"ЛУКОЙЛ" сотрудничает с Азербайджаном не только в области нефти и газа, но и в сфере альтернативной энергетики. Об этом сообщил министр энергетики АР Парвиз Шахбазов в кулуарах Российской энергетической недели.

Он напомнил, что сотрудничество с "ЛУКОЙЛом" продолжается уже давно, идет тесная совместная работа.

""ЛУКОЙЛ" сегодня проявляет интерес также не только к нефтяным и газовым месторождениям, также и к альтернативной энергетике. Мы консультируемся, работаем", - приводит слова главы Минэнерго Азербайджана ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что "Лукойл" заключил соглашение о приобретении у малайзийской компании Petronas 15,5-процентной доли в газовом проекте Шах Дениз в азербайджанском секторе Каспия за $2,25 млрд. Сделка будет закрыта после выполнения отлагательных условий, среди которых согласование госнефтекомпании Азербайджана Socar. Доля "ЛУКОЙЛа" в проекте в результате увеличится с 10% до 25,5%.