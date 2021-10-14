При каких условиях нефть вырастет до $100 за баррель?

С выходом Европы из пандемии и ограничений восстанавливаются темпы ее экономического развития. На этом фоне растет спрос на топливо. Так, цена на газ в этом месяце побила все мыслимые и немыслимые рекорды, преодолев планку в $2 тыс за тысячу кубометров и впервые опередив цены на нефть.

По нефтяному эквиваленту газ стоит $190 за тысячу кубометров. Стоимость бочки нефти превышает сейчас $80. На пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" президент России Владимир Путин допустил, что нефтяные цены таким путем могут достигнуть и $100. "Вполне возможно", - сказал он.

"Мы не допускаем резких скачков в ценах [на нефть], это не в наших интересах, мы полностью соблюдаем свои обязательства, связанные с сокращением добычи [в рамках договоренности ОПЕК+]", - добавил президент.

На повышение стоимости нефти влияют несколько факторов. Стратегически – решение стран ОПЕК+ и снятие карантинных ограничений в Европе. На последнем заседании ОПЕК+ было решено не увеличивать добычу нефти. Члены картеля наращивают добычу постепенно – совокупно на 400 тыс баррелей каждый месяц. Полное снятие ограничений они планируют лишь к сентябрю 2022 года. Нефть подстегивает и газ. Из-за роста стоимости газа повышается спрос на нефть как на более дешевую альтернативу.

В начале месяца эксперты Bank of America спрогнозировали рост цен на нефть до $100 за баррель. Такая тенденция, по их оценке, может привести к мировому экономическому кризису. До отметки $100 за бочку нефть не поднималась с 2014 года, когда начался нефтяной кризис.

По оценкам агентства Fitch, на фоне высоких цен на газ и нефть российский бюджет может получить на $50 млрд больше дохода в этом году.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что в краткосрочной перспективе цены на нефть действительно могут достигнуть отметки в $100 за баррель. "Условия здесь простые – это спекулятивная составляющая на рынке, которая подогревается информационной повесткой, и объективные факторы, на которые будет влиять динамика роста использования нефтепродуктов для выработки электроэнергии. Мы уже видели новости из Швеции, где в городе Карлсхамн была перезапущена мазутная электростанция, и видим некоторый рост производства электроэнергии из нефтепродуктов в Германии и в ряде других стран", - прежде всего сообщил он.

"Пока что динамика роста производства электроэнергии из нефтепродуктов не настолько велика, чтобы сказаться на фундаментальных факторах, то есть на балансе спроса и предложения. Однако в качестве информационного повода оно будет воздействовать. Если применение нефтепродуктов ускорится, то, конечно, в текущих условиях потребуется увеличить добычу странам ОПЕК+ для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на нефтепродукты", - сказал он в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа".

Кроме текущих, есть также факторы долгосрочные, способные повысить цены до обозначенного Путиным уровня. "Рост до $100 произойдет либо из-за роста затрат на производство барреля, а такая тенденция прослеживается в последние лет 20, либо из-за того, что сохраняется такой фактор, как инфляция. Даже при сохранении темпов инфляции текущие $85 превратятся в $100 примерно к концу 2020-х годов. Если, конечно, кризис придет к некоему логическому завершению, то, вероятно, цены на нефть могут снизиться и опуститься ниже $80, но останутся в коридоре порядка $70-80 за баррель", - добавил энергоэксперт.