ДТП В Ростовской области унесло жизни двух детей

Столкновение легкового автомобиля и грузовика в Ростовской области привело к гибели трех человек, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

"В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля ВАЗ, а также погибли ее пассажиры 2001, 2008 и 2012 года рождения", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, на 5 км трассы "Белая Калитва - Апанасовка" водитель ВАЗ-21099 не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с КАМАЗом.