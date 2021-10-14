Дончане лишь наполовину доверяют местным чиновникам

На Дону стали известны итоговые результаты мониторинга эффективности муниципалитетов – их опубликовало правительство Ростовской области.

Оценка проходила по ряду параметров, среди которых - доходы населения, состояние дорог и обеспеченность социальными учреждениями. Лучшим по совокупности всех оценочных параметров стал город Зверево, в тройку лидеров вошли Ростов-на-Дону и Новошахтинск, а вот аутсайдерами стали Новочеркасск, Таганрог и Шахты, - передает "АиФ-Ростов".

Также опрошенные дончане дали свою оценку деятельности властей жителями муниципального образования, и оказалось, что результатом их работы в области довольны лишь 51,5 % процентов опрошенных –меньше, чем годом ранее.

Лидерами по доверию стали Усть-Донецкий, Октябрьский и Куйбышевский районы. Аутсайдерами – Ростов, Советский сельский район, Багаевский район и Батайск.

Самые большие нарекания у жителей региона вызывают транспортное обслуживание, качество местных дорог и теплоснабжение, - говорится в материалах мониторинга.