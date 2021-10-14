Непогода вынудила мобилизовать на уборку винограда в Дагестане дополнительные силы

Сильные дожди, обрушившиеся на Дагестан, поставили под угрозу уборку солнечной ягоды в Дагестане, из-за чего к ней пришлось привлечь дополнительно более тысячи человек, - сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов.

"Чтобы не потерять виноград, мы подключили дополнительную рабочую силу - это учителя, которые после основной работы выходят на уборку винограда, а также студенты колледжей", - отметил министр, передает ТАСС.

Уборка винограда – это не только интересный труд, но и существенная прибавка к студенческой стипендии: некоторые хозяйства платят по 5 рублей за килограмм собранного винограда. В общей сложности на уборке сегодня занято около 3-4 тыс человек , - отметил Шарипов, добавив: в республике предстоит убрать ягоду с 22,4 тыс га, сегодня работы завершены более чем на 72% этой площади.

Средняя урожайность в 108 ц с га позволяет говорить о новом рекордном урожае, - подчеркнул Шарип Шарипов.