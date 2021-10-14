Россияне старше 65 вакцинировались на 42%

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о том, что охват вакцинацией от коронавируса в России пожилых людей остается недостаточным, так как ее прошло только 42% граждан старше 65 лет.

По его словам, рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится, в том случае, если не принять мер по ограничению социальных контактов.

По данным Оперативного штаба в России за последние сутки выявлено 31 299 случаев заражения коронавирусом, это максимум с начала пандемии.