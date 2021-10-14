Фемида настигла грабителя и убийцу спустя 28 лет в Дагестане

Житель Ставропольского края был признан виновным в убийстве и разбойном нападении. Преступления были совершены в 1992 и 1993 годах в Грачевском районе Ставропольского края. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю.

Следствие установило, что он с подельниками совершил ряд особо тяжких притуплений. Так, ставропольчанин убил таксиста и похитил его автомобиль. Кроме того, в его "послужном списке" нападение на пенсионерку и попытка угона авто.

После совершенных преступлений злоумышленник скрылся на территории Дагестана, однако спустя годы он был найден и задержан правоохранителями.