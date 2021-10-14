"Живые" министериалы ОПЕК+ могут снова начаться в декабре

Оффлайн-встречи министров стран ОПЕК+ могут возобновиться в декабре, сообщил глава Минэнерго ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в кулуарах Российской энергетической недели.

"Мы уже на самом деле проводим очные консультации в двустороннем формате. Но думаю, что можем собраться в Вене все вместе уже в декабре. Конечно, это случится, если все министры будут согласны", - цитирует его ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Напомним, в последний раз министры государств ОПЕК+ провели "живую" встречу в марте прошлого года, тогда они не смогли прийти к соглашению по условиям продления сделки. Переговоры возобновились в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса и до сих пор проходят каждый месяц в режиме видеоконференций.