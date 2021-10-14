Заболеваемость COVID-19 в России впервые перевалила за 30 тыс в сутки

Оперативный штаб по предупреждению коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 31,2 тыс случаев коронавируса, умерли за сутки 986 пациента - максимум с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 31 299 в 85 регионах, в том числе выявлено 8,8% без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 6 712, в Санкт-Петербурге - 2 345, в Московской области - 1 911. В Крыму новых случаев 552 (максимум с начала пандемии), в Ставропольском крае - 377, в Краснодарском крае - 241, в Дагестане - 124, в Кабардино-Балкарии - 98, в Северной Осетии - 81, в Чечне - 76, в Ингушетии - 66, в Карачаево-Черкесии - 62, в Адыгее - 57.

Суточный прирост составил 0,40%, общее число инфицированных в России достигло 7 892 980 человек.

Выписан за сутки 21 670 пациентов, за весь период - 6 937 756 человек.

Умерли за сутки 986 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 220 315 человек.