Новак: "Северный поток — 2" запустят в ближайшие дни

Вице-премьер РФ Александр Новак на сессии форума "Российская энергетическая неделя" заявил, что запуск газопровода "Северный поток 2" будет зависеть от Европы.

Он подчеркнул, что проект будет готов к запуску в ближайшие дни, поскольку в настоящее время ведутся "пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа".

"Компания Nord Stream, которая занимается строительством этого трубопровода, совместно с европейскими партнерами, необходимую работу провела, в том числе по сертификации этого газопровода. Дальше все зависит от немецкого регулятора, когда он даст соответствующее разрешение", - приводит слова Новака РИА Новости.