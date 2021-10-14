Российские исламские финансисты собрались в Грозном

Сегодня в столице Чечни стартовал Третий Российский исламский экономический форум "Россия - гарант партнерства", участников и гостей мероприятия поприветствовал глава Чечни Рамзан Кадыров, обращение которого зачитал премьер-министр республики Муслим Хучиев.

"Одна из приоритетных задач по эффективной реализации инвестиционной политики Чечни - повышение уровня доступности финансовых услуг в регионе. Действенным инструментом развития финансовой системы в регионе и стране выступает исламский банкинг", - говорится в обращении Кадырова, передает "АиФ-Ставрополье".

За исламским банкингом большое будущее благодаря заложенным в нем моральным принципам, основой которого является справедливое распределение прибыли, - отметил в своем выступлении президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев.

"Исламский банкинг за 40 с лишним лет зарекомендовал себя как прогрессивная и жизнеспособная финансовая система, его институты устояли и в кризисные периоды на региональном и глобальном уровнях", - подчеркнул Кабаев.

Форум стал площадкой для выработки практических решений по партнёрскому финансированию, - поведал старший вице-президент "Сбербанка", осуществляющего поддержу форума, Олег Ганеев.

Ключевые темы нынешнего форума - партнерское финансирование в современных реалиях и новые векторы развития партнерских экосистем, - добавил он.

Завершится форум 15 октября.