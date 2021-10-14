ЗАГ: Москалькова: президентом РФ может стать женщина

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова допустила приход женщины к власти в России. По ее мнению, все зависит от ее способностей.

"Женщина может занять любое место. Все зависит не от гендерной составляющей, а от способностей человека. Для президента самое важное, чтобы он любил Россию и людей, которые живут на территории России", - приводит слова Москальковой РИА Новости.

Она подчеркнула, что необходимо найти таланты, которые позволят обеспечить систему управления, гарантирующую реализацию прав человека.