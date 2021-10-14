Школьников Ставрополья ждут каникулы на две недели

В соответствии с предложениями Роспотребнадзора губернатор Ставрополья Владимир Владимиров принял решение о продлении школьных осенних каникул на две недели.

По его словам, дополнительные меры по защите здоровья людей нужны для борьбы со всплеском пандемии. Кроме того, руководителям трудовых коллективов предприятий и организации края рекомендуется перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Далее Владимиров отметил, что в регионе будет развернуто дополнительные 400 коек для помощи больным коронавирусом. "В общей сложности специализированный коечный фонд должен составить порядка пяти тысяч единиц", - сказал он, подчеркнув, что на Ставрополье продолжается кампанию по иммунизации населения.