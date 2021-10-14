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Долги по зарплате работникам выплатят после продажи автомобиля работодателя

Долги по зарплате работникам выплатят после продажи автомобиля работодателя

Кубанские судебные приставы приняли решение продать "ГАЗель" бизнесмена, чтобы погасить перед сотрудниками его долги по зарплате, - сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

На принудительном исполнении судебных приставов Центрального округа Краснодара находилось производство о взыскании оплаты труда с предпринимателя в размере 254246 рублей, однако он отказывался выплачивать эти деньги добровольно, после чего взыскатель обратился в суд. Решением суда с него принудительно взыщут эти деньги, документы уже поступили в службу судебных приставов, - передает "АиФ-Юг".

У должника в собственности находится "ГАЗель" 2017 года выпуска, ее передали для реализации в специализированную торгующую организацию: вырученные с продажи машины средства и пойдут на оплату долгов предпринимателя.

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