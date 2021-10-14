Долги по зарплате работникам выплатят после продажи автомобиля работодателя

Кубанские судебные приставы приняли решение продать "ГАЗель" бизнесмена, чтобы погасить перед сотрудниками его долги по зарплате, - сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

На принудительном исполнении судебных приставов Центрального округа Краснодара находилось производство о взыскании оплаты труда с предпринимателя в размере 254246 рублей, однако он отказывался выплачивать эти деньги добровольно, после чего взыскатель обратился в суд. Решением суда с него принудительно взыщут эти деньги, документы уже поступили в службу судебных приставов, - передает "АиФ-Юг".

У должника в собственности находится "ГАЗель" 2017 года выпуска, ее передали для реализации в специализированную торгующую организацию: вырученные с продажи машины средства и пойдут на оплату долгов предпринимателя.