Рецидивистка ограбила двухлетнюю девочку в Нур-Султане

Жительница Нур-Султана ограбила двухлетнюю девочку, об этом рассказали в департаменте полиции столицы Казахстана.

Мать малышки работает администратором в гостинице, именно там она находилась вместе с ребенком в момент совершения преступления.

В какой-то момент женщина дала дочери свой смартфон "Самсунг А-21" и поднялась на второй этаж.

Дальнейшее запечатлела камера видеонаблюдения. Малышка поднималась по лестнице и встретила идущую вниз женщину, которая заметила телефон в руках у ребенка, отняла его и скрылась.

Мать девочки обратилась в полицию, правоохранители установили, что к преступлению причастна бывшая гостья отеля.

"В считанные часы женщина была задержана и доставлена в полицию. Ею оказалась ранее судимая 34-летняя жительница города", - цитирует сообщение ДП Sputnik Казахстан.

Подозреваемая созналась в содеянном, похищенный смартфон изъят, он вернулся владелице. Ведется досудебное расследование по статье "Грабеж".