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С улучшением погоды в астраханские дома пришло и отопление

С улучшением погоды в астраханские дома пришло и отопление

Накануне в дома жителей Астрахани, как и было обещано "Астраханскими тепловыми сетями", начало поступать долгожданное тепло, вот только синоптики с коммунальщиками что-то напутали – одни дали тепло сразу после того, как другие спрогнозировали в регионе значительное потепление.

Всю минувшую неделю в регионе стоял пронзительный холод, а горожане в соцсетях жаловались на оледеневшие жилые помещения. Сегодня же, услышав новость о подаче тепла, астраханцы внимательно изучили прогнозы синоптиков и начали высказывать опасения по поводу необходимости такого тепла, - передает "АиФ-Астрахань".

Сейчас температура воздуха поднялась до 14 градусов, а днем припечет до 23 со знаком плюс. Вряд ли при такой жаре будут уместны включенные батареи, - сетуют горожане.

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Вестник Кавказа

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