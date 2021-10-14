Новак спрогнозировал уровень волатильности на рынке нефти

Нынешние цены и баланс спроса и предложения отражают ситуацию на нефтяном рынке, сказал вице-премьер России Александр Новак, отметив, что Россия не ожидает волатильности на рынке нефти.

"Не вижу особых проблем, особой волатильности на рынке не предполагается, по моему мнению", - сказал он, выступая на "Российской энергетической неделе".

Далее министр отметил, что нефтяной рынок может полностью восстановиться до конца 2022 года, а в 2021 году спрос восстановится на 6 млн баррелей в сутки. " В следующем году, возможно, мы получим к концу года полное восстановление рынка", - приводит слова вице-премьера ТАСС.