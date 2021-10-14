"Лада" и Opel едва не унесли жизнь девушки на Ставрополье

В Ставрополе на проспекте Кулакова водитель "Лада Гранта" столкнулся с попутным Opel Astra.

В результате ДТП пострадала пассажирка отечественной легковушки, она получила травму головы.

Как сообщили в краевом УГИБДД ГУ МВД России, за рулем "Гранты" был местный житель, в момент аварии мужчина был трезв, злостным нарушителем ПДД не является.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.