Житель Ингушетии ответит в суде за негативный отзыв о Дне Победы

В отношении 32-летнего мужчины из Ингушетии возбуждено уголовное дело за негативное высказывание о праздновании Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба СКР по республике.

12 июля 2021 года подозреваемый в одной из соцсетей опубликовал текст, который, по мнению следствия, унижает честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.

В настоящее время мужчина находится в розыске. Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 354.1 УК РФ ("реабилитация нацизма с использованием интернета").