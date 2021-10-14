Мария Захарова "Вестнику Кавказа": встреча религиозных лидеров послужит нормализации отношений Армении и Азербайджана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова приветствовала проведение встречи религиозных лидеров Азербайджана, Армении и РФ, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа".

"Контакты между религиозными лидерами поддерживаются на протяжении десятилетий. Они, можно сказать, отличаются доверительностью, по крайней мере, это следует из оценок, которые они сами дают", - прежде всего отметила она.

"Мы, безусловно, видим, что это уникальный формат. Без сомнений, он способствует углублению взаимопонимания между сторонами и продвижению межконфессионального диалога", - подчеркнула Мария Захарова.

"Мы исходит из того, что состоявшаяся в Москве 13 октября встреча послужит нормализации армяно-азербайджанских отношений и оздоровлению общей обстановки в Закавказье, включая укрепление доверия, решение насущных гуманитарных задач и, конечно, сохранение объектов культурно-религиозного наследия", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Также Мария Захарова назвала эту встречу "еще одним очень важным форматом для преодоления проблем и создания атмосферы доверия".

Напомним, накануне в Даниловом монастыре в Москве прошла встреча председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, патриарха Армянской апостольской церкви Гарегина II и патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, переговоры были посвящены послевоенному урегулированию на Южном Кавказе. Днем ранее патриарх Кирилл провел отдельные встречи с Аллахшукюром Пашазаде и Гарегином II.